5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 90 ألف جنيه

تتوفر في سوق السيارات المستعملة بمصر مجموعة واسعة من الماركات والطرازات المختلفة، حيث يمكن للمستهلكين اختيار سيارة تتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم، سواء كانت سيارات صغيرة واقتصادية للاستخدام اليومي أو سيارات رياضية أو سيارات عائلية أكبر في الحجم.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية مواصفات وأسعار أفضل 5 سيارات مستعملة بأقل من 90 ألف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة.

أفضل 5 سيارات مستعملة أقل من 90 ألف جنيه

- سيارة فيات سينا موديل 2001 مستعملة، موتور1400 سي سي، عداد 120 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف، وتأتي هذه السيارة بسعر 70 ألف جنيه.

- سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2010 مستعملة، موتور1600 سي سي، عداد 328 ألف كيلومتر، هيكل سيدان، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 80 ألف جنيه.

- سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 مستعملة، موتور1600 سي سي، عداد 300 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف وتأتي هذه السيارة بسعر 85 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة شيريA11 موديل 2004 مستعملة، موتور1600 سي سي، عداد 217 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف، وتأتي هذه السيارة بسعر 85 ألف جنيه.

- سيارة كيا برايد موديل 1999 مستعملة، موتور1300 سي سي، عداد 100 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان وبها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 70 ألف جنيه.