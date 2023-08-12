ضبط 28 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بلغت نحو 28 طنا و635 كيلوجراما، خلال حملة تفتيشية موسعة داخل مدينتي طنطا وقطور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 28 طن أغذية فاسدة

تلقت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع سلامة الغذاء بالغربية، إخطارا بتمكن مفتشي الهيئة من ضبط كميات كبيرة من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مدينتي طنطا وقطور، وتضمنت ضبط 28 طنا و635 كيلوجرام مواد غذائية، عبارة عن «جبنة رومي منتهية الصلاحية، جبنة بيضاء بها أعفان وروائح كريهة، سوداني بأطعم مختلفة»، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تشديد الرقابة على الأسواق

يأتي ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.