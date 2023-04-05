ضبط 600 كيلو جبن منتهي الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية حملات تموينية مكثفة بمركز دمنهور.

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ2000 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعها بغير وجه حق لإعادة البيع بالسوق السوداء و30 صفيحة جبن وزن الصفيحة 20 كيلو جراما مجهولة المصدر بمعدل 600 كيلو جبن.

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة ومحطات الوقود لمكافحة الغش التجاري.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع بتكثيف الحملات التموينية لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وشهدت مدينة شبراخيت أمس حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما شهدت مدينة كوم حمادة أيضا حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدد من المخابز البلدية.