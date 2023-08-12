إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، منذ قليل، على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى.

الشرطة تفحص موقع الحادث

واستقبل، اليوم السبت، مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق «مطروح- الإسكندرية» الدولي تصادم سيارتين، وأصيب كل من أحمد فؤاد حمدان، 32 سنة، من الإسكندرية، يعاني من جرح بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد منصور علي، 32 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما، وعمل الأشعة اللازمة وإجراء التحاليل الطبية، حسب كل حالة على حدة حتي تماثلهما للشفاء.

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.