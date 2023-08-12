رئيس معهد التخطيط القومي: نحرص على تعزيز ونشر ثقافة التقييم والتحليل المالي

استضاف معهد التخطيط القومي انطلاق فعاليات التحدي السنوي للتحليل المالي في نسخته الثالثة عشر The CFA CHALLENGE 2024 بالتعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بمشاركة 23 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، من بينها جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كوفنتري، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الأزهر، وجامعة النيل، وجامعة بني سويف، وغيرها من الجامعات.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 كمركز فكر رائد يضطلع بدور قيادي في مجالات التخطيط والتنمية ودعم عملية اتخاذ القرار على المستوى القومي، ويحرص على تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية،مشيراً إلى أن استضافة المعهد لهذه المسابقة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المعهد والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار في بناء قدرات الشباب ونشر ثقافة التقييم والتحليل المالي وبناء كيانات شبابية متميزة في هذا المجال الواعد.

البرامج التدريبية لمعهد التخطيط القومي

وفي السياق ذاته أشار الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع إلى حرص المعهد على استضافة مثل هذه الأحداث والمسابقات الدولية الهامة، فضلًا عن قيامه بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة والندوات الخاصة المتعلقة بهذا المجال.

المعهد يولي اهتمامًا كبيرا بمجال الاستثمار والتمويل

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، أن المعهد يولي اهتمامًا كبيرا بمجال الاستثمار والتمويل، حيث يقدم مجموعة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا وأحدثها برنامج الماجستير المهني في "التقييم والمتابعة" MONITORING &EVALUATION كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلًا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات Centre for Data Analytics and Consultation “CDAC” لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية واقليمية ودولية.

وأشارت حرب إلى أن تحدي التحليل المالي CFA يعد فرصة متميزة للطلاب والمهتمين بمجال الاستثمار والتمويل لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي.

تعزيز الشراكة والتعاون مع معهد التخطيط القومي

وفي سياق متصل أكد الأستاذ أحمد أبو السعد رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتعاون مع معهد التخطيط القومي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأضاف ابو السعد أن تحدي المحللين الماليين هي مسابقة عالمية تُقام سنويًا في نفس الوقت في أكثر من١٠٠ دولة وتاتي في هذا العام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب ، ويشارك فيها فرق مكونة من طلاب وطالبات الجامعات المتخصصين في التمويل لتحليل إحدى الشركات المطروحة في السوق المالي، مشيراً إلى أن المسابقة تعد فرصة لاكتساب خبرات متنوعة وتطبيق المعارف التي تم دراستها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار CFA Society Egypt تأسست عام 2005 كجمعية مصرية غير هادفة للربح وأصبحت عضواً في معهد CFA INSTITUTE العالمي منذ عام2006 ، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات الحالية لصناعة الاستثمار، وزيادة النزاهة ومحو الأمية الاستثمارية وتنمية المهارات المهنية في مصر.