معهد التخطيط القومي يصدر تقريراً حول فعاليات شهر يونيو الماضي

نشر معهد التخطيط القومي تقرير حصاد يونيو 2023، مسلطا الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر يونيو، والتي تنوعت ما بين لقاء الخبراء والمحاضرات المتميزة، والندوات، بجانب المؤتمرات والمشاركات الخارجية والبرامج التدريبية، فضلاً عن ورش العمل.

تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر

وأبرز التقرير الصادر عن المعهد عقد الحلقة السابعة من لقاء الخبراء للموسم العلمي 2022/2023 بعنوان تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من مجلس النواب والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية، وكذلك محاضرة متميزة بعنوان «دور العلم: نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC».

مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية

كما ضم الحصاد، وفقاً للتقرير ندوة مهمة نظمها مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد لمناقشة مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية في ظل اضطراب العلاقات بين الصين وتايوان، كما ركز التقرير على انطلاق المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان الحوكمة والتنمية المستدامة، بحضور نخبة من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين ومجموعة متميزة من الأساتذة والخبراء المحليين والدوليين.

وفيما يتعلق بالمشاركات الخارجية أبرز التقرير مشاركة المعهد في 6 فعاليات من بينها مشاركات خارجية للدكتور أشرف العربي رئيس المعهد والدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا.

كما سلط تقرير حصاد شهر يونيو الضوء على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 5 برامج تدريبية، استفاد منها نحو 104 متدربين ومتدربات من داخل وخارج المعهد، إضافة إلى ورشتي عمل حول «تطوير الإدارة المحلية في مصر»، بالتعاون مع البنك الدولي، وورشة عمل حول تقرير تحديات التنمية في العالم.