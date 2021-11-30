القنصل الروسي يشهد فعاليات مكتبة مصر العامة بدمنهور

استقبلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اليوم، القنصل بافيل كيديسوك، مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، ضمن الاحتفالية المقامة بالمكتبة بالتعاون مع المركز الروسي.

حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين المكتبة والمركز من فعاليات ثقافية وفنية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى عقد دورات اللغة الروسية، كما قدم القنصل الروسي مجموعة من الروايات الروسية المترجمة المهداة من المركز إلى المكتبة.

وعلى هامش الاحتفالية تمت إقامة معرض فني تضمن مجموعة لوحات لأشهر روايات الكاتب الروسي دوستويفسكي، بالإضافة إلى عقد ندوة بمبنى المؤتمرات وسط حشد من طلبة وطالبات الجامعة ومحبي الأدب والروايات.

اهتمام المكتبة بفعاليات الأدب الروسي

وأكد أحمد الهواشي، مدير المكتبة، اهتمام المكتبة بالفعاليات الخاصة بالأدب الروسي، والانجليزي وغيرهما لما لذلك من أهمية كبيرة في تبادل الثقافات والأفكار.

كما قدّم القنصل كيديسوك الشكر للمكتبة لما توليه من اهتمام بالثقافة الروسية، مؤكدًا أنه خلال الفترة القادمة سيتم إقامة العديد من الفعاليات المشتركة، وعبّر عن انبهاره بثقافة الشعب المصري والاحتفاء الذي لمسه من أبناء مصر.

عرض فيلم قصير عن أبرز أعمال الكاتب الروسي

تلى ذلك عرض فيلم قصير عن أبرز أعمال الكاتب الروسي وكيف بدأ حياته والمحطات التي مر بها حتى أصبح من أعظم الروائيين في التاريخ.

كما حاضر بالندوة التي دارت حول الأدب الروسي وتجلياته بين الأدبَيْن العربي والانجليزي، محمد عبد الحميد خليفة، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة دمنهور.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأهمية مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تطوير ونقل الثقافات بين الشعوب.