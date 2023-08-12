اعرف أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم السبت، تحركات ملحوظة، مقارنةً بأسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات الصباحية، وسجل عيار 21 حوالي 2400 جنيه للجرام، كما سجل عيار 24 نحو 2743 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

توضح «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة خلال منتصف التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية بـ 2743 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر 2400 جنيه للجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في صناعة الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 عند آخر تحديث 2057 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء الجنيه الذهب بـ 19ألفًا و200 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمية الأداء الأسوأ عالميا منذ 7 أسابيع، مع استمرار انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، واستقرار عوائد السندات الحكومية، بعدما فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.