عاجل.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في ختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023، خلال نهاية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2250 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2583 جنيه، خلال نهاية التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2368 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2260 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1937 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1507 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18080 جنيه للشراء.