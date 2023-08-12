«جولد بيليون»: أسعار الذهب تسجل الأداء الأسوأ عالميا منذ 7 أسابيع

سجلت أسعار الذهب الأداء الأسوأ عالميا منذ 7 أسابيع، مع استمرار انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، واستقرار عوائد السندات الحكومية، بعدما فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.

وانخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، ليفقد قرابة 30 دولارا، ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع، عند 1910 دولارات للأونصة، ما يرفع خسائر الأونصة إلى أكثر من 52 دولارا منذ بداية أغسطس، حسب تقرير لـ«جولد بيليون».

الأداء السلبي يسيطر على أسعار الذهب

وسيطر الأداء السلبي على أسعار الذهب مع بداية الأسبوع، في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، وفق بيانات شهر يوليو الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، ما يزيد من فرص استمرار التشديد النقدي للمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالسير في اتجاه رفع أسعار الفائدة مجددا، بما يؤثر سلبا على أسعار الذهب.

وأظهر تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين السنوي عن شهر يوليو ارتفاعا بنسبة 3.2%، وهو أقل من التوقعات التي كانت مقدرة بـ3.3%، وحسب التقرير فأن بيانات التضخم الأمريكية كانت إيجابية على أسعار الذهب في الساعات الأولى، قبل أن تستوعب الأسواق أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا وبعيدا عن مستهدف التضخم عند 2%، ما يرجح أن يلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع جديد لأسعار الفائدة، أو الحفاظ عليها عند مستوياتها القياسية الحالية لفترة طويلة، وفق رؤية «جولد بيليون».

تأثير ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

وساعد ارتفاع مستويات الدولار على تراجع الذهب في الأسواق العالمية، وأدى الإقبال المتزايد على أسواق السندات إلى دفع المزيد من الاستثمارات إلى خارج أسواق الذهب، ودفع أسعاره إلى التداول فوق المنطقة الدعم المهمة بين 1900 و1910 دولارات للأونصة، وسط توقعات بإمكانية كسر الذهب لهذه المناطق، مع غياب الدعم الصريح في الأسواق.

ويتوقع تقرير جولد بيليون أن يشهد الأسبوع المقبل بعض التصحيح العرضي لأسعار الذهب، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع أن تؤثر لحظيا على أسعار الذهب.