استقرار أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات الصباحية.. «عيار 21 بكام؟»

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، مع بداية التعاملات الصباحية بعد تذبذبها أمس، وجاء عيار 21 بـ 2320 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 2651 جنيها للجرام الواحد، بعد فترة من التقلبات في سعر المعدن الأصفر، تبعت موجة تراجعات كبيرة مؤخرا خلال الشهر الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتوضح «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية بـ 2651 جنيهًا، واستقر عند آخر سعر له أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

و أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء سعر عيار 21 ليسجل 2320 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند آخر سعر له أمس بقيمة 1989 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء الجنيه الذهب بـ18 ألفًا و560 جنيها.

وحققت أسعار الذهب خلال الشهر الماضي انخفاضات ملحوظة محليا، ما مثل فرصة كبيرة للراغبين في الشراء، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات، بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير في السوق المحلية، إلا أن الأسعار أصبحت متذبذبة منذ نهاية تداولات الأسبوع الماضي.