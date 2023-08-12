سعر الذهب اليوم السبت 12- 8- 2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2320 جنيها

شهد سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، اليوم السبت 12- 8- 2023، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، ليسجل 2320 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية، أسعار المعدن الأصفر بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2651 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2430 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 2320 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 1989 جنيها بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12 ـ 8 ـ 2023 استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18560 جنيه للشراء.