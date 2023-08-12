السيطرة على حريق 6 طوابق بسبب ماس كهربائي في عقار بمدينة نصر

نشب حريق هائل في 6 طوابق بأحد العقارات في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بسبب حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت على الخسائر المادية فقط، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

حريق عقار في مدينة نصر

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في 6 طوابق بأحد العقارات في مدينة نصر بمحافظة القاهرة بسبب حدوث ماس كهربائي في لوحة الكهرباء.

الدفع بسيارات إطفاء

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين بحالات اختناق أو حروق.

وبعمل التحريات الأولية حول الواقعة تبين حدوث ماس كهربائي في لوحة كهرباء بالطابق الرابع والذي تسبب في تصاعد النيران لباقي الطوابق.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.