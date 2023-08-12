محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من إنشاء أعمال مصنع الأحذية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة موسعة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية داخل الكيانات الصناعية الجديدة بالجنوب، مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية، إذ أعلن عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

توفير فرص عمل للشباب

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الآن، والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الأحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدا أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، موضحا تقديم كافة الدعم لإنهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب.

وصرح محافظ بورسعيد بأن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة و النهوض بالقطاع الصناعي، لافتا إلى أن بورسعيد حققت تطورا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد تفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى شهدت صناعات كبيرة متميزة منها مصانع لإنتاج الغازات والزيوت والبطاطين والجلود والملابس ذات جودة عالية وبعضها تقوم بالتصدير إلى الخارج.