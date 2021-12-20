ضبط مصنع «بير سلم» لصناعة الأحذية والكوتشي مجهولة المصدر بالأقصر

نجحت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، مساء الأحد، في ضبط مصنع غير مرخص يقوم بصناعة الأحذية والكوتشى، كما تم التحفظ على جزء من الخامات ومستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي، وجاء ذلك في حملة تموينية للتفتيش على الأسواق والمصانع والمحال التجارية، قامت بها مديرية التموين بالمحافظة لمكافحة الغش التجاري والتدليس والمصانع غير المرخصة، بمشاركة كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية وشريف سعد ومحمد عبدالرحيم وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية.

ضبط مصنع أحذية غير مرخص

وقررت الحملة التحفظ على كمية قدرها 350 كيلو مواد خام حبيبات، مادة مجهولة بلاستيكية المظهر، مع ضبط عدد 100 كوتشى وحذاء منتج مجهول المصدر، وعدد 130 فرش كوتشى مجهول المصدر، وعدد 100 كرتونة فارغة للتعبئة، وحررت محضر 21800 جنح ضد «م. س.ح»، مع التحفظ على جميع المضبوطات وجاري العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضبط مخالفات بعدة مخابز

كما نجحت مديرية التموين في حملة تموينية أجرتها في بندر الأقصر، في تحرير مخالفات لعدد من المخابز منها مخبز توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالمخبز، فضلا عن عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى عدد مخبز واحد لعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة، فضلا عن ضبط عدد 95 كيلوجرام دواجن ومنتجاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة المختصة.