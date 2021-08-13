حي شرق شبرا: مصنع الأحذية المحترق ببهتيم أغلقناه منذ يومين لعدم ترخيصه

قال اللواء هشام رفعت، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن مصنع الأحذية البلاستيكية المحترق اليوم بمنطقة عزبة أيوب في بهتيم بدائرة الحي، جرى غلقه منذ يومين، عن طريق لجنة من الحي وحملة مكبرة، لعدم وجود تراخيص به، ووجوده في منطقة سكنية، وانعدام شروط الأمن والسلامة المهنية، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير عن المصنع للنيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة.

النيابة تقرر ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع شبرا المحترق

فيما قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع أحذية بلاستيكية ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، الذي نجحت أجهزة الحماية المدنية في السيطرة عليه، دون وقوع خسائر بشرية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

الدفع بـ4 سيارات للسيطرة على حريق مصنع شبرا

وبعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء لموقع حريق مصنع شبرا، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

وكشفت التحقيقات أن الحريق نشب بمصنع أحذية بلاستيكية بمنطقة عزبة أيوب ببهتيم دائرة القسم بدون ترخيص على مساحة 150 متر بالدور الأرضى بعقار مكون من 4 طوابق، ولم ينتج عن الحريق إصابات أو خسائر بالأرواح، وتبين أن المصنع مغلق منذ يومين بقرار من حي شرق شبرا الخيمة.