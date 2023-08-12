حملات لإزالة أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول بالإسكندرية

قام حي العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسى، وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، بإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية دور ثاني علوي بالعامرية شارع الإخلاص بجوار محطة الصرف الصحي حيث تم فك الشدة الخشبية والتحفظ على عدد 40 لوح خشب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

رفع كفاءة الطرق

وأشار رئيس حي العامرية إلى أنه استمراراً لجهود الحي لرفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحي قامت إدارة الطرق والمرافق بمتابعة أعمال إصلاح ماسورتي مياه بشارع مخزن الزيت حتى انتهاء أعمال الإصلاح كما قامت إدارة الرصد البيئي برفع نحو 3 طن مخلفات من طريق ترعة عبد القادر بحري بمعدات الحي وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر تم رفع المخلفات من العامرية البلد وضواحيها وعبد القادر وقرى النهضة.

تحقيق الانضباط

وأوضح السيد موسى، أن إدارات الحي المختلفة تعمل باستمرار في جميع مناطق حي العامرية أول لتحقيق الانضباط وعدم السماح بأي نوع من المخالفات سواء في أعمال البناء أو إشغال الطريق وعلى المواطنين الالتزام بالقانون واستخراج التراخيص اللازمة حتى لا يتعرضوا لخسائر مالية دون داع فاستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة يجنب المواطن تلك الخسائر.