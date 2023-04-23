إزالة 6 مخالفات بناء في حي الجناين بالسويس

نفذ حي الجناين بمحافظة السويس، عددًا من الإزالات الفورية لمخالفات بناء، حاول إتمامها عدد من المواطنون خلال ساعات الليل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن حي الجناين، بمحافظة السويس، برئاسة اللواء أحمد محمد شاكر، أنه خلال إجراءات المرور الليلي، لرئاسة حي الجناين والتي تتم بشكل دروي، تم ضبط عدد من المواطنين، خلال قيامهم بمحاولة إتمام أعمال بناء وصب خرساني بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ الإزالة الفورية لعدد 6 حالات خلال الأيام الماضية.

الحالات المضبوطة بناء وصب أسقف خرسانية بقريني شندورة وكبريت

وذكر البيان أنه تم ضبط اعمال شدة سقف لإتمام صب سقف خرسانية بقرية كبريت، ومبني بالطوب الدبش وسقف خشبي بقرية شندورة، وتمت أعمال الإزالة الفورية في المهد.

3 مخالفات بمنطقة السنوسي

وأضاف البيان أنه تم ضبط أعمال شدة سقف لإتمام أعمال سقف خرساني بالقرب من كوبري السنوسي، بالإضافة لمبنيين في الدور الأرضي بالدبش عند المزلقان الخاص بمنطقة السنوسي أيضاً، وتمت أعمال الإزالة الفورية.

استمرار المرور الليلي لضبط المخالفين

وأكدت رئاسة حي الجناين، بأنها مستمرة في أعمال المرور ليلا ونهارا لضبط المخالفين، واتخاذ كافة إجراءات الحسم والردع القانونية ضد مرتكبي جريمة البناء المخالف.