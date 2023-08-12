مصاريف كلية التجارة جامعة السادات 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

تشغل مصاريف كلية التجارة جامعة السادات 2023 طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولي خلال أيام قليلة، وتشمل كلية التجارة عدد من الأقسام العلمية وتهدف إلي تأهيل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل من خلال برامج تعليمية بمشاركة أساتذه علي أعلي مستوي في التخصصات المختلفة.

مصاريف كلية التجارة جامعة السادات 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم للالتحاق بالكلية، وأقسام الكلية، ومصاريف كلية التجارة جامعة السادات 2023 والتي تبلغ 900 جنيه سنويا لكل طالب وطالبة كرسوم إدارية، وفق المعلن العام الماضي من الكلية.

البرامج الدراسية

تعمل كلية التجارة جامعة مدينة السادات علي برنامج دراسي للطلاب لمدة 4 سنوات، وتضم الكلية عدد من الأقسام المتنوعة والتي منها، قسم إدارة الأعمال، وقسم المحاسبة والمراجعة، وقسم الاقتصاد والمالية العامة، وقسم رياضة وتأمين وإحصاء.

الأوراق المطلوبة التقديم في كلية التجارة جامعة السادات

وحددت كلية التجارة جامعة مدينة السادات، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، والتي جاءت علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.