وفاة أقدم بائع زلابية في الأقصر.. والأهالي: كان مثالا للحب والعطاء

توفي مصطفى عباس، أحد أقدم بائعي الزلابية في الأقصر، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عامًا، ويعد أحد أعلام شارع المنشية وسط المدينة، حيث اعتاد على بيع الزلابية على عربة متنقلة، إلى أن أتخذ له مكانا ثابتا في شارع المنشية، برفقة زوجته نادية هاشم، البالغة من العمر 80 عامًا، في رحلة حب وكفاح خاضاها سويا قادمين من المنيا إلى الأقصر في الستينات من القرن الماضي، نجحا خلالها في تربية ابنتين وتزويجهما.

«عباس» علامة مميزة في الأقصر

واعتاد أقدم بائع زلابية في شوارع الأقصر، بيع الزلابية في شهر رمضان من كل عام، إذ يكثر الطلب عليها خلال هذا الوقت، حتى أصبح علامة مميزة في الشهر الكريم، وعلى الرغم من تجاوز عمر «العم مصطفى» التسعين عاما، ومعاناته من آلام القدمين وضعف السمع وضعف النظر وإجراء عملية مياه بيضاء خلال العام الماضي، إلا أنّه كان حريصًا على تلبية احتياجات وطلبات زبائنه، الذين يرون فيه البركة والعطاء، بمساعدة زوجته التي لولا وجودها لما استمر في عمله حتى وفاته.

مثال للحب والعطاء والرزق الحلال

وعبّر الكثير من أبناء الاقصر عن حزنهم الشديد لوفاة بائع الزلابية، وامتلأت صفحات «فيسبوك» بعبارات الوداع، مؤكدين أنه يعد مثالا للحب والعطاء والرزق الحلال والسعي رغم كبر السن والمرض.