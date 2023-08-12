الغرفة التجارية بأسيوط تجري انتخابات هيئة المكتب غدا

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، عقد اجتماع مجلس إدارتها الأول عقب تعيين 8 أعضاء واكتمال نصابها القانوني، غدا، لانتخاب أعضاء هيئة مكتب الغرفة والمكون من رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق ومساعد له.

انتخاب أعضاء الغرفة التجارية بأسيوط

يضم مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، 16 عضوا، منهم 8 منتخبين، وهم: عمرو إبراهيم أبوالعيون، علي عبد العزيز الشريف، عماد الدين أحمد تغيان، محمد كمال أحمد، الدكتور الحلفاوي محمد خليل، أحمد محمود حسن، الدكتور أحمد صلاح وماجد الذهبي.

تعيين 8 أعضاء بالغرفة التجارية بأسيوط

وجرى تعيين 8 أعضاء ليكتمل النصاب القانوني بقرار من وزير التجارة والصناعة، وهم: محمد محمد سيف، إسلام مصطفى، بهاء هابيل، ناصر عبد البديع، صابر خلة، صلاح عبد الله، صلاح سلامة والدكتور أحمد محمد عثمان.