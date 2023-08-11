بالأسماء.. تعيينات الغرفة التجارية الجديدة في الفيوم

أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، القرار رقم 272 لسنة 2023، الذي تضمن تعيينات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الجديدة بمحافظة الفيوم، حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين جرى تعيينهم للدورة الانتخابية 2023 التي تنتهي عام 2027 نحو 7 أعضاء، وفقًا لما ورد في بيان رسمي أصدرته الوزارة.

تستعرض «الوطن» أسماء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الجدد بمحافظة الفيوم، والذين تستمر دورتهم لمدة 4 سنوات.

أسماء أعضاء الغرفة التجارية الجدد

وشملت قائمة أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، الجدد، للدورة 2023/2027 7 أشخاص وهم كل من:

حمدي سيد أحمد حمزة. محمد عمر علي محمد. أحمد سيد عبد العال علي. عزت عزيز صموئيل فرج. خالد سيد محمود محمد. مينا كميل جرجس الغنام. إبراهيم راغب إبراهيم.

فوز 7 مرشحين بالتزكية في الانتخابات

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الفيوم، أعلنت فوز 7 مرشحين لمجلس إدارة الغرفة بالتزكية، حيث أنّهم الوحيدين الذين تقدموا للانتخابات وهم:

- مجدي جاب الله رئيسًا.

- عبد المحسن مصطفى نائبًا ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات.

- محمد طه محمد نائب رئيس.

- محسن ربيع عضو عن شعبة الأجهزة الكهربائية.

- محمود خيري سكرتير مجلس.

- حسن سليم.. عضو عن شعبة الأقمشة.

- طارق عبد العزيز.. شعبة التوكيلات التجارية.

انتخابات الغرفة التجارية 2023

وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، فإنّه من المقرر أن تدعى مجالس إدارات الغرف التجارية في جميع محافظات الجمهورية، للانعقاد في موعد يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، وذلك من أجل انتخاب هيئات مكاتبها.

كما أنّه من المقرر أن يدعى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، للانعقاد يوم الخميس 17 أغسطس 2023 في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة لانتخاب هيئة المكتب.