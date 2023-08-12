الغرفة التجارية بجنوب سيناء تجري انتخابات هيئة المكتب الثلاثاء المقبل

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، عقد اجتماع لمجلس الإدارة الجديد المعين بقرار وزاري، يوم الثلاثاء المقبل، لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، من لجنة المكتب، من بين 14 عضوا نصفهم بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين.

انتخابات رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء

ويجري عقد الانتخابات لاختيار رئيس الغرفة وأعضاء هيئة بعد اكتمال عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة عقب صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف الأعضاء.

والأعضاء المنتخبون بالغرفة التجارية بجنوب سيناء، هم: حنا رمسيس عازر، سليمان جمعة مبارك، حاتم السيد السيد أبوصير، محمد ربيع محمد علي، مصطفى عبد الله محمد عبد الله، محمد عبده حامد ومحمد عبد الله حسن.

تعيين 7 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء

وقرر وزير الصناعة، تعيين كل من: محمد وحيد سيد صالح بر، فرج السيد فارس أحمد، أحمد مجدي عبد الوهاب، ياسر محمد عبد العزيز عبد الله، فرج كامل عبيد حنس، عمر أحمد حسين محمد وعلي عبد المنعم عبد القادر.