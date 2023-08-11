أسماء التعيينات الجديدة في الغرفة التجارية بالمنوفية

قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تعيين عدد من أعضاء مجالس الإدارات في الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات، ومن بينها تعيينات الغرفة التجارية الجديدة بمحافظة المنوفية للدورة من عام 2023 حتى 2027.

أسماء التعيينات الجديدة في الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية

وجاء قرار وزير التجارة والصناعة بتعيينات الغرفة التجارية الجديدة بمحافظة المنوفية على النحو التالي:

1- محمد رفعت عباس عبدالهادي

2- محمد نبوي محمد أبوعامر

3- ناجي عوض مسيحة

4- محمد طاهر أحمد التلاوي

5- بشير حمد محمد حمد

6- طاهر السعيد علي حسن

7- عصام محمد عبدالحميد الصباحي

ودعت وزارة التجارة والصناعة، مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري.

تعيينات السيدات في الغرفة التجارية على مستوى الجمهورية

كما شمل قرار المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، تمثيل المرأة في بعض مجالس إدارات بواقع 12 سيدة في 10 غرف بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والإسماعيلية والسويس وسوهاج وبني سويف وقنا والوادي الجديد والبحر الأحمر، ويعد ذلك أكبر تمثيل للمرأة في مجالس إدارات الغرف على مدى تاريخها.