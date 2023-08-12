الغرفة التجارية بسوهاج تجري انتخابات هيئة المكتب غدا بعد تعيين 8 أعضاء

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، عقد أولى جلساته الإجرائية، غدا، لانتخاب هيئة مكتب الغرفة التي تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائبين وسكرتير عام وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد، وذلك عقب تعيين 8 أعضاء جدد بقرار من وزارة التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يرأس الجلسة الإجرائية غدا، حشمت الجندي، حتى انتخاب رئيس جديد للمجلس يتولى استكمال الجلسة.

انتخابات الغرفة التجارية بسوهاج

وكشفت غرفة سوهاج التجارية، في بيان، عن أن مجلس إدارة الغرفة يتكون من 16 عضوا، مصفهم نجحوا بالتزكية في انتخابات الغرفة، وهم: النائب خالد أبوالوفا محمد محمد، أحمد كامل يوسف عبد الرحيم، أحمد محمد الطيب العسال، ميشيل مرعي الجمل، إسماعيل عيسى محمد بطيخ، أحمد محمد عبد الرحمن، أحمد اللبان محفوظ عثمان وأشرف عبد اللاه علي بخيت.

تعيين 8 أعضاء بغرفة سوهاج التجارية

وصدر قرار وزاري باستكمال أعضاء مجلس الغرفة التجارية، بتعيين 8 أعضاء، وهم: عمرو محمد فتحي عبد الفضيل، وائل أحمد جاد أبورحاب، معتز محمد توفيق أحمد، أيمن حسني كامل يوسف، حشمت صديق محمد الجندي، مظهر مختار إسماعيل محمود، سلطان أمين أحمد محمد وجيهان علي ربيع حنفي.