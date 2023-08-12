راحت «بسمة وفرحة».. حزن في الإسماعيلية لوفاة أب وابنتيه في حادث أليم

لم يمهل القدر الشاب أشرف عبد السلام، وقتا طويلا للفرح مع ابنتيه «بسمة وفرحة»، ورحل الثلاثة معا في حادث أليم مساء الجمعة على طريق «الإسماعيلية - الصالحية»، ضمن 6 حالات وفاة في الحادث.

وخيم الحزن محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية مع انتشار خبر وفاة الشاب أشرف عبد السلام، ليقيم الأصدقاء سرادق عزاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لارتباطه بعلاقات طيبة مع العاملين معه في مجمع محاكم الإسماعيلية وأهله وجيرانه.

زملائه: كان طيب القلب محب للجميع

ونشر العديد من زملاء الشاب أشرف عبد السلام صور له مع ابنتيه «بسمة وفرحة»، على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي داعين له بالرحمة والمغفرة.

وقال أحمد السادات محامي، وصديق الراحل: «لله الأمر من قبل ومن بعد الله يرحمك ونعمة الأخ وصديق عمري الله يرحمك يا غالي في حادث بطريق الصالحية.. الّلهم أرحم من توسدت أجسادهُم الأكفِان واجعل قبورهم خيرّ مسكن حتى تقُوم الساعة».

وقال أحمد غريب: «كان كل يوم يقول لي يا فاكهة يا فاكهة عامل إيه يا فاكهة الله يرحمك يا عم أشرف.. حزين حزن عليك الله يرحمك انت وبناتك ويجعل قبركم روضة من رياض الجنة وربنا يصبرنا ويصبر كل الزملاء وأهلك يارب».

وقال كمال الصاوي، أحد زملاء الراحل: «لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أشهد الله أنك كنت ونعم الأخ والصديق والزميل ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون».

تشييع الجنازة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا بتصادم سيارتين ملاكي قرب مدخل قرية البعالوة التابعة بمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، أسفر عن وفاة أشرف عبد السلام وطفلتيه بسمة وفرحه، ونقل الجثامين إلى مستشفى الصالحية.

وشيع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، جثمان موظف ونجلتيه لقيا مصرعهما في حادث أليم على طريق الإسماعيلية الصالحية خلال عودتهما من زيارة عائلية، وانطلقت الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد المغفرة في شارع الثلاثيني بدائرة حي ثان الإسماعيلية وسط حضور عدد كبير من الأهالي حزنا على المتوفيين إلى مقابر المستقبل.