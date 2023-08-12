فريق طالبات النشاط الثقافي بجامعة كفر الشيخ يُشارك فى معسكر بلطيم

يواصل المعسكر الطلابي الدائم بمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ استقبال الوفود الطلابية بجامعة كفر الشيخ، حيث نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني وإدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، انطلاق الفوج الخامس لطالبات الجامعة على مدار خمسة أيام، والذي يأتي انطلاقا من أهمية الأنشطة الطلابية ودورها الفعال في بناء شخصية الطالب الجامعي من جميع النواحي، بجانب تنمية روح المسؤولية الاجتماعية والاعتماد على الذات.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

رئيس الجامعة يتفقد معسكر الطلاب الدائم بمدينة مصيف بلطيم

ومن جانبه، تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معسكر الطلاب الدائم بمدينة مصيف بلطيم، للاطمئنان على الطالبات المشاركات فى فعاليات المعسكر، وأثناء الجولة عقد المعسكر ندوة تثقيفية للفوج الطلابي، لزيادة الوعي عند الطالبات وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن.

وخلال كلمته، أكد رئيس الجامعة أنّ معسكر الجامعة الدائم بمدينة مصيف بلطيم هو معسكر إعداد قادة يسعي إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية فى المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الأنشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على شاطئ مصيف بلطيم، موضحاً أنّ ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتى تضعها الجامعة محوراً رئيسياً من محاور التطوير والإنجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رفع مستوى المهارات للطلبة واستثمار وقت الفراغ بمزاولة العديد من الأنشطة فى كافة المجالات

وذكر رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الهدف من الأنشطة الطلابية هو أنّ تُصبح الجامعة مجتمعاً متكاملاً يتدرب فيه الطلبة على الحياة المجتمعية، ويكتسب من خلالها خبرات وتجارب المجتمع، وتبث فيهم روح الجماعة وتدربهم على القيادة والتشاور والتعاون، والتفاهم المتبادل، ورفع مستوى المهارات للطلبة، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة العديد من الأنشطة فى كافة المجالات، وإشباع ميول الطلاب وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف الكليات من خلال تلك الانشطة، والارتقاء بفكر وثقافة طلاب وطالبات الجامعة، مشدداً على الدور الحيوي والمهم من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية، كونها جزء مهم من ثقافة اندماج الطالب بالمجتمع الخارجي.