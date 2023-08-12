لو أرضك فيها مشكلة.. «الزراعة» تقدم خدمة تحليل التربة بأسعار رمزية

أعلن معمل خصوبة التربة بالغربية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على تحليل رسمي معتمد للتربة قبل الزراعة، ما يساهم في إعطاء مؤشر عن مدى إتاحة العنصر الغذائي في التربة، ومدى خطورة وجود أي نقص أو زيادة في العناصر بالنسبة للمحاصيل التي سيتم زراعتها، حيث تعتبر أساس لتقدير الاحتياجات السمادية للمحصول الذي سيزرع، ما يؤدي في النهاية لزيادة الربح وإنتاجية المحصول على المدى البعيد.

الإجراءات المطلوبة للقيام بعملية تحليل التربة

وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة للقيام بعملية تحليل التربة، فيجب تقديم البيانات التالية:

- الاسم وعنوان العميل والتليفون.

- موقع الأرض.

- المساحة.

- تحديد سبب الشكوى لطلب التحليل.

- المحصول السابق والمحصول المراد زراعته، أو المحصول المستديم بالأرض إذا كانت أشجار مستديمة.

- طريقة الري ونوع المياه.

أسعار رمزية لتحليل التربة

وأكد المعمل أنه يقوم باتخاذ اللازم على النحو الآتي:

- تحصيل قيمة التحليل طبقا للأسعار الرمزية وإعطاء العميل إيصالا رسميا معتمدا.

- يتم بعدها المعاينة وأخذ العينات.

- يتم تحليل العينات بالمعمل.

- يقوم المعمل بإصدار التوصيات الفنية اللازمة.

- يتم تحديد احتياجات التربة والنباتات من الأسمدة.

- اقتراح التوصية السمادية المناسبة.

- وضع البرنامج السمادي المناسب لكل مزرعة من حيث نوع السماد والصورة المناسبة، كمية السماد من كل عنصر، مواعيد أستخدام السماد، طريقة إضافة السماد.