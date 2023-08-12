الجامعة اليابانية بالإسكندرية تنظم يوما مفتوحا لطلاب الثانوية العامة

نظمت الجامعة المصرية اليابانية، اليوم، بمقرها بمدينة برج العرب الجديدة بمدينة الإسكندرية، يوما مفتوحا استضافت خلاله عددا من طلاب الثانوية العامة والدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية وأولياء أمورهم.

وأوضح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة المصرية اليابانية أنشئت بمقتضى اتفاقية بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون نموذجا متفردا في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وتقدم أفضل المناهج المتماثلة مع مناهج الجامعات اليابانية لتخدم العالم العربي والدول الإفريقية.

شراكات مع جامعات يابانية

رحب الدكتور هيشيموتو نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية خلال كلمته بالطلاب المشاركين في اليوم المفتوح وتحدث عن الشراكات العلمية للجامعة مع كبرى الجامعات في اليابان.

وأوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم خلال كلمته فلسفة التعليم بالجامعة ومميزات النموذج الياباني في التعليم، مؤكدا أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها كليات الجامعة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

عرض لبرامج ومنح الجامعة المصرية اليابانية

وخلال فعاليات اليوم المفتوح تم تقديم عرض تعريفي حول تأسيس الجامعة من خلال شراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، كما تم تقديم عرض عن البرامج الأكاديمية بكليات للجامعة والمنح الدراسية المتاحة وتفاصيل عن المصروفات وطرق الدفع.

كما استعرض طلاب الجامعة المتميزين الحاصلين على منح من اليابان تجاربهم خلال دراستهم في الجامعة المصرية اليابانية.

وفي نهاية اليوم المفتوح، قام الطلاب بجولة في الجامعة، زاروا خلالها مركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، بالإضافة إلى عدد من المعامل بما في ذلك معمل علوم المواد ومعمل الفيزياء والكيمياء وورش العمل الميكانيكية وصالة الرسم، كما زاروا مكتبة السفيرة فايزة أبو النجا المركزية ومبنى الأنشطة الطلابية.