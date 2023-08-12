 أبو يستعد لطرح «فارق ع الكل» من ألبومه الجديد

انتهى النجم أبو من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «فارق ع الكل» وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهي أيضًا ثالث أغنية من الألبوم، من المقرر طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام المقبلة.

طرح الأغنية بعد أيام

نشر أبو مقطعا من الأغنية على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، وظهر بـ لوك جديد يقول فيه: «فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم.. عمال بيزيد يوم في التاني.. وعندك رقة أنا مدمنها.. رومانسية بدوب أنا منها.. مفيش حاجة فيك أنا مش شداني».

يُذكر أنَّ ألبوم «فارق ع الكل»، من إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، ويقدم أبو من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أبو طرح أغنية «دغدغة»

طرح الفنان أبو خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة «دغدغة» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة.

وجاءت أغنية دغدغة للفنان أبو من كلمات أحمد حسن راوؤل، وألحان أبو، وتوزيع رامي سمير.