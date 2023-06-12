هاني سلامة وأحمد عصام يصلان جنازة شقيق الفنان كريم أبو زيد

تقام حاليا صلاة جنازة الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست الكبير محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد، في مسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

نجوم الفن يتوافدون على جنازة الفنان أشرف أبو زيد

ووصل منذ قليل الفنان هاني سلامة، وأحمد عصام إلى مسجد الصديق، لأداء صلاة الجنازة على شقيق كريم أبو زيد، وكان الفنان كريم عبد العزيز، أول الحاضرين.

ودخل كريم أبو زيد في حالة من الانهيار، عقب وصول جثمان شقيقه إلى مسجد الصديق.

وأعلن الفنان كريم أبو زيد وفاة شقيقه عبر«فيسبوك» قال فيها: «لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي أشرف محمود أبوزيد في ذمه الله، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة»، وذلك دون الكشف عن سبب الوفاة.

من هو أشرف أبو زيد؟

أشرف أبو زيد موسيقار مصري، نجل السيناريست السينمائي المصري محمود أبو زيد، مواليد العام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ويستعد حاليا لدراسة الموسيقى في معهد الموسيقى العربية في القاهرة، شارك وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «حب لا يموت».