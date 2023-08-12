تحرير 141 محضرا ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

أكد المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، تحرير 141 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال أسبوع، ضد مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة.

141 محضرا تموينيا لمخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله» في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المديرية شنت عدة حملات متنوعة على المخابز خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 141محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع 25 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، 18 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 20 محضرا للتصرف في 299 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، و3 محاضر لتجميع دقيق مدعم، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.