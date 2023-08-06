تحرير 690 محضرا ضد مخابز بلدية خلال شهر في بني سويف

أعلن المحاسب وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 690 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال شهر يوليو الماضي، ضد مخابز بلدية، لعدم التزامها بتعليمات التشغيل اللازمة.

وقال «عبد الله» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المديرية شنت عدة حملات متنوعة على المخابز والأسواق خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن تحرير 690 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع 252 محضر نقص وزن، و118 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و58 عدم إعطاء بون صرف، و73 محضر لتدني مستوى النظافة.

تحرير محاضر تصرف في حصة الدقيق

كما شملت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، تحرير 6 محاضر لعدم وجود ميزان، و79 محضرًا للتصرف في الحصة، و71 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و33 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

كما كشف وكيل وزارة التموين في بني سويف، عن تحرير 24 محضرًا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، بعد المرور على 1187 تاجرا تموينيا.

تكثيف الرقابة على المخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.