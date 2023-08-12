الإنقاذ النهري بالأقصر ينجح في انتشال جثتي شابين غرقا في «مفيض توشكى»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمحافظة الأقصر، اليوم السبت، من انتشال جثتي شابين توفيا غرقا في بحيرات مفيض توشكى جنوب مركز باريس، التابع لمحافظة الوادي الجديد.

رحلة البحث عن الشابين الغارقين استمرت 16 ساعة

تلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد إخطارا بغرق كل من: محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما مقيم بحي المحابس بمدينة الخارجة، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما مقيم بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، واللذين لقيا مصرعهما غرقاً في بحيرات مفيض توشكى أثناء اصطياد الأسماك من البحيرة.

استدعاء قوات الإنقاذ النهري

واستدعت قوات الإنقاذ النهري قادمة من محافظة الأقصر إلى محافظة الوادي الجديد جنوب مركز باريس بمنطقة مفيض توشكى، اليوم، لانتشال جثة شابين لقيا مصرعهما، غرقاً في بحيرات مفيض توشكى التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

وكانت البداية بتلقي اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد إخطارا من قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد يفيد بورود بلاغ بمصرع شابين غرقاً بمنطقة مفيض توشكى جنوب مركز باريس أثناء صيد الأسماك بالمفيض، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ عقب استدعائها من محافظة الأقصر إلى محافظة الوادي الجديد بعد بحث دام لأكثر من 4 ساعات أمس الجمعة، من قبل قوات الحماية المدنية بالمحافظة بمساعدة الوحدة المحلية التابعة لمركز باريس.

انتشال الجثة الأولى مع شروق شمس اليوم التالي

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالأقصر، جثمان الشابين ووجدوا أحدهما جثته ملقاة على الشاطئ مع شروق شمس يوم السبت، وقامت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمحافظة الأقصر بالبحث عن جثمان الشاب الثاني داخل بحيرات مفيض توشكي وعثروا عليه في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتم نقل الجثامين بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي استعداداً لاستلام ذويهما للجثتين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن المتوفين.