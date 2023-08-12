الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا: حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا الأحد، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد، في بيان مساء اليوم، أن البلاد غدا تشهد نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن بعض المناطق ستتعرض لسقوط أمطار خفيفة وتحديدا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأبيض والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح سطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على المحافظات على هذا النحو:

القاهرة 34 25.

العاصمة الادارية 34 256 .

اكتوبر 34 24.

بنهــــا 34 25.

دمنهور 33 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 34 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 34 24.

دمياط 32 24.

بورسعيد 32 25.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 35 24.

العريش 32 24.

رفح 32 24.

رأس سدر 36 25.

نخل 37 22.

كاترين 34 17.

الطور 35 26.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 40 30.

الإسكندرية 30 24.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 24.

السلوم 31 23.

سيوة 35 23.

رأس غارب 38 28.

الغردقة 39 28.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 28.

شلاتين 38 29.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 23.

المنيا 36 24.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 42 26.

الأقصر 42 27.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 27.

أبوسمبل 41 29.