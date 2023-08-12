متى يبدأ فصل الخريف 2023؟.. هيئة الأرصاد الجوية تجيب

تحسن حالة الطقس والشعور ببرودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر بعد موجة حرارة مرتفعة شهدتها البلاد، دفع الكثيرين للتساؤل متى يبدأ فصل الخريف 2023 وتحديدا محبو فصل الشتاء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي متى يبدأ فصل الخريف 2023 وفق هيئة الأرصاد الجوية التي تحدد مواعيد الفصول وفق شبكة من الخبراء.

متى يبدأ فصل الخريف 2023

ووفق المعلن من قبل هيئة الأرصاد فيبدأ فصل الخريف 2023 يوم 22 سبتمبر، حيث ينتهي الصيف رسميا في 21 من الشهر المقبل.

سمات فصل الخريف

ونوه خبراء الأرصاد في وقت سابق لـ«الوطن» إلى أن هذا الفصل فصلا انتقاليا، إذ إنه ينقلنا من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ودائما يتسم النصف الأول من فصل الخريف بسمات فصل الصيف، ولكن في النصف الثاني تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حتى الوصول إلى أجواء فصل الشتاء.

ويشهد الطقس خلال الخريف اعتدال في الأجواء وفي درجات الحرارة، كما أنه يتخلله تقلبات جوية، إذ أنه يعد موسم سقوط الأمطار أو السيول في بعض المناطق الموجودة في سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية في فصل الخريف

وتتأثر البلاد خلال فصل الخريف بمنخفض السودان الموسمي، الذي يتزامن معه وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى سقوط أمطار رعدية على سلاسل جيال البحر الأحمر أو سيناء أو جنوب البلاد.