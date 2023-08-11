عاجل.. الأرصاد الجوية تكشف فترة تحسن درجات الحرارة وموعد ارتفاعها

كشفت الأرصاد الجوية، منذ قليل، استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم، حيث تشهد حالة الطقس مزيدا من الانخفاض والتي من المتوقع أن تسجل على محافظة القاهرة ما بين 33:34 درجة.

وأكدت الأرصاد أن مختلف أنحاء البلاد ستشهد نشاطًا للرياح ما يزيد الإحساس بتحسن في حالة الطقس، وأن الأجواء تبقى حارة في حال التعرض للأشعة الشمس المباشرة.

وأرجع الخبراء التحسن في حالة الطقس وانكسار حدة الموجة الحارة إلى تقدم مرتفع العروض الوسطي وانخفاض درجة حرارة الطبقات العليا نتيجة تكون منخفض جوي.

درجات الحرارة اليومين المقبلين

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 12 أغسطس كالتالي:

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

الحرارة الأحد

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأحد المقبل الموافق 13 أغسطس الآتي:

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- درجات الحرارة في جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.