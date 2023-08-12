«حقوق الإسكندرية» تعلن نتيجة تظلمات الفرقة الأولى.. اعرف رابط الدخول 

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية نتيجة الفرقة الأولى على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، وذلك بعد الانتهاء من نظر وفحص التظلمات ومراجعة الرصد لجميع الطلاب، على أن تعلن نتائج الفرق الأخرى تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما فتحت كلية حقوق الإسكندرية باب التظلمات على النتيجة تسهيلا على الطلاب بعدما طالبوا بفمراجعة الاوراق، وهو القرار الذي اتخذته الكلية بإيمانها بمبادىء الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب.

رابط نتيجة تظلمات حقوق الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة تظلمات حقوق الإسكندرية للتسهيل على طلاب المرحلة الأولى من معرفة النتيجة وهي من هنا عبر موقع كلية الحقوق جامعة الإسكندرية الرسمي .

وجاء ذلك بعدما تم دراسة التظلمات المقدمة للدفعة الأولى من خلال لجنة التظلمات وإحالتها الى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد.

خطوات معرفة نتيجة كلية حقوق

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

- اختيار الليسانس

- اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني

- كتابة الرقم السري ورقم الجلوس

- ظهور النتيجة النهائية