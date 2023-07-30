وكيل «حقوق الإسكندرية» تطالب بوقت محدد للفصل في الطعون الانتخابية

قال الدكتور محمد شوقي العناني، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، إنّ العمل السياسي منوطا به الأحزاب السياسية، بينما الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لها دور خدمي بعيدا عن العمل السياسي، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني.

النظام الانتخابي على طاولة الحوار الوطني

من جانبها، قالت الدكتورة ميادة عبدالقادر، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إنّ فكرة المشاركة في العملية الانتخابية جيدة، حيث سمح الدستور للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات، لكن المشكلة الأساسية تتعلق ببعض الأمور الأخرى مثل الضعف السياسي.

وأضافت عبدالقادر، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ضمن المحور السياسي، أنّ مشاركة الناخب في العملية الانتخابية ترتبط بجزء ثقافي خاصة في المناطق الريفية، حيث يشارك في الانتخابات نظرا لارتباطة بالمرشح بشكل معين، كما طالبت بوقت محدد وملزم للجهات القضائية للفصل في الطعون الانتخابية.