سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حقق سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 12-8-2023 في مصر خلال التعاملات الصباحية حالة من الثبات في عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعا بين المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت بنهاية التعاملات الصباحية 2777 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر كل من المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في نهاية التعاملات الصباحية 2430 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر كل من المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 2083 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1620 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2546 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 19440 جنيها للشراء، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21.