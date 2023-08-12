الذهب يستعيد بريقه من جديد.. وخبير يكشف الأسباب 

استعاد الذهب بريقه مرة أخرى، مسجلًا مكاسب بلغت نحو 185 جنيهًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2335 جنيهًا مقابل 2150 جنيهًا الخميس الماضي، فيما سجل الذهب عيار 24 نحو 2651 جنيهًا دون مصنعية.

وبرر الخبير الاقتصادي بلال شعيب مكاسب الذهب إلى إقبال الموطنين على الشراء في الأيام الأخيرة، موضحًا أنَّ الذهب يعتبر ملاذا أمنًا لحفظ قيمة العملة من حالة التضخم التي أصابت العالم أجمع بما في ذلك مصر خلال الفترة الماضية.

إقبال المواطنين على شراء الذهب

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أنَّ اقبال المواطنين على شراء الذهب جاء بعد انتظارهم أسبوعا كاملا على قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1%، موضحًا أنَّ هناك عدد كبير من المدخرين توقعوا ان تطرح البنوك اوعية ادخارية جديدة بعوائد عالية، لكن البنوك طرحت اوعية بالعملة الأجنبية ورفعت الفائدة على الاوعية القديمة، وخالفت توقعات المدخرين بعدم طرح أي اوعية جديدة بالعملة المحلية، ما أضطر إلى الاقبال على شراء الذهب ما تسبب في زيادة الطلب وهو ما أدى إلى انعاش السوق بعد حوالى شهرين من الاستقرار.

أسعار الذهب عالميا

وتابع أنَّ أسعار الذهب على المستوى العالمي عاودت الارتفاع ولكن بشكل طفيف إذ سجلت الاوقية اليوم في حدود 1913 دولارًا، مقابل 1910 في نهاية الشهر الماضي، موضحًا أن السعر حاليًا في مصر يتماشى مع الأسعار العالمية، والتي زادت بنسبة في حدود الـ 2% خلال الأيام الماضية.

أسباب استقرار الذهب

وأكّد أنَّه لا أحد يستطيع توقع سعر الذهب، ولكن المؤشرات تؤكّد أن عره في مصر لن يزيد كثيرًا عن الأسعار الحالية، ومن المحتمل أن تتراجع، لعدة أسباب أبرزها استقرار أسعار الصرف المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الاقبال المتواضع من المواطنين على شراء الذهب حاليا، وزيادة المعروض بالإضافة إلى مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالسماح بدخول الأجانب والمصريين بالذهب دون فرض أي ضريبة.

مصر الثالثة عالميا بين الدول الأكثر نموا في احتياطي الذهب

ووفقًا لما ذكره مجلس الذهب العالمي في تقاريره، فإن مصر تأتي في المركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام الماضي، وشهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء نحو 47 طنا إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وكشف التقرير، أنَّ البنك المركزي كان أكبر مشتر للذهب بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس.