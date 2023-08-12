أسعار الذهب الآن.. و«جولد بليون» توضح العوامل المؤثرة على التداول

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة صعود في تداولات الأمس، واستمرت حتى بداية التعاملات الحالية اليوم، وذلك بعد استقرار الأسعار في التداولات المحلية لأكثر من شهر.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون 2400 جنيه للجرام، وجاء ذلك بعد سلسلة طويلة من هبوط الأسعار خلال تداولات شهر يوليو.

أسعار الذهب العالمية تسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع

سجل سعر الذهب العالمي أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، وسجل سعر الأونصة العالمية أدنى مستوى عند 1913 دولار للأونصة، اليوم، ليفقد الذهب منذ بداية الأسبوع 30 دولار تقريباً بنسبة 1.6%.

أسباب تحركات أسعار الذهب

كشف تقرير جولد بيليون عدد من الأسباب التي أدت إلى تحرك أسعار الذهب في مصر، خلال تداولات اليوم، رغم انخفاض الأسعار التي سجلها سعر الذهب العالمي.

ولفت التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية عكس تزايد المخاوف من احتمالات أن يكون الدولار الوسيلة الجيدة للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية، لذلك تزايد الطلب على السبائك والعملات الذهبية مؤخراً، بالإضافة إلى الطلب المتوسط على المشغولات الذهبية بعد معاناة استمرت لأشهر من ضعف الطلب على المشغولات.

ونبه التقرير إلى أن العوامل السابقة مجتمعة عملت على زيادة الضغط على أسواق الذهب المحلية، وعودة السيولة النقدية الآن، لتتجه إلى أسواق الذهب من جديد، ولم يستبعد التقرير أن تكون التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب نتيجة لتدخلات من قبل صناع وتجار الذهب في الأسواق، لإعادة الحركة إلى أسواق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار.