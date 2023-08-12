معهد تكنولوجيا الأغذية يدرب طلاب الجامعات مجانا في مجال تصنيع الزيوت واللحوم

يتولى معهد تكنولوجيا الأغذية تدريب طلاب الجامعات مجانا على التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الزيوت والدهون واللحوم والأسماك والحاصلات البستانية.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في إعداد طلاب الجامعات المصرية والارتقاء بمستواهم التعليمي والتقني لتأهليهم لسوق العمل في قطاع التصنيع الغذائي باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة في الاقتصاد المصري والمسؤول عن توفير غذاء آمن صحيا.

تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الزيوت

من جانبه، أشار الدكتور شاكر عرفات إلى أن المعهد ينظم برنامجاً تدريبياً مجانياً لـ150 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية، حيث يتضمن البرنامج محاضرات عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم والأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة والتغذية –الألبان ومنتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

التعرف على الجديد في طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها

وأكد الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبي يتضمن أيضا التعرف على الجديد في طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية والتدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية والحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.