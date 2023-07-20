«الزراعة»: معهد تكنولوجيا الأغذية يختتم فاعليات البرنامج التدريب الصيفي

اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فاعليات البرنامج التدريب الصيفي المجاني لعدد 176 طالبا وطالبة من كليات الزراعة لجامعات عين شمس والمنيا والفيوم وكلية الإقتصاد المنزلى جامعة المنوفية والتي استمرت لمدة أسبوعين للتدريب بأقسام وحدات المعهد البحثية والمصانع التجريبية.

تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة في مجال تصنيع الأغذية

وقالت وزارة الزراعة إنه تم تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة في مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية وذو تكلفة مناسبة للتعرف على الجديد في طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها، كذلك التدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والمكروبيولوجية والحسية التي تجري على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما تم تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.