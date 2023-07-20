رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الزراعة»: معهد تكنولوجيا الأغذية يختتم فاعليات البرنامج التدريب الصيفي

كتب:

محمد أبو عمرة
01:35 م | الخميس 20 يوليو 2023
تدريب طلاب بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

تدريب طلاب بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فاعليات البرنامج التدريب الصيفي المجاني لعدد 176 طالبا وطالبة من كليات الزراعة لجامعات عين شمس والمنيا والفيوم وكلية الإقتصاد المنزلى جامعة المنوفية والتي استمرت لمدة أسبوعين للتدريب بأقسام وحدات المعهد البحثية والمصانع التجريبية.

تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة في مجال تصنيع الأغذية

وقالت وزارة الزراعة إنه تم تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة في مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية وذو تكلفة مناسبة للتعرف على الجديد في طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها، كذلك التدريب على الاختبارات الكيماوية والطبيعية والمكروبيولوجية والحسية التي تجري على الأغذية لتحديد جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما تم تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

اقرأ المزيد:

«بحوث تكنولوجيا الأغذية» يوضح طرق طهي اللحوم الصحيحة والقطعيات المناسبة

باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية: الأبناء يفقدون الشهية خلال الامتحانات بسبب التوتر

وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية: جائزة أفضل باحث من inso الهندية تكليل لمجهوداتي

خبيرة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تحذر من تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة

«تكنولوجيا الأغذية» ينظم برنامجًا تدريبيًا حول مخاطر سلامة الغذاء ‏
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.