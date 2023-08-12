إصابة سيدة في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيبت ربة منزل في منتصف العقد الخامس من العمر، بكسر في عنق الفخذ، إثر سقوطها من على دراجة نارية كانت تستقلها خلف زوجها، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال الدراجة النارية في يده، وهرعت سيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بإصابة سيدة في حادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة سيدة بكسر في الفخذ في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري بالفيوم.

إصابة ربة منزل بكسر

وتبينّ أنّ الحادث وقع قرب مدخل إطسا على دائري الفيوم، وتبين إصابة داليا فتحي حسين «55 سنة» بكسر في عنق الفخذ، أثر سقوطها من على دراجة نارية بسبب اختلال توازنها، وانقلاب الدراجة بعد ذلك.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لتشخيص إصابتها وتقديم العلاج اللازم لها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.