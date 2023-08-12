فيلم «Oppenheimer» يحقق المركز السادس عالميا في الإيرادات

نجح فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، في الصعود في شباك التذاكر العالمي، محققا إجمالي إيرادات بلغت 572 مليون دولار، ليصبح الفيلم في المركز السادس في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2023، وذلك في أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي حول العالم.

واستطاع فيلم Oppenheimer التفوق على فيلم «The Little Mermaid»، الذي جاء في المركز السابع بـ 566 مليون دولار، وفيلم «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» الذي حقق 497 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم Oppenheimer

وحقق فيلم Oppenheimer إيرادات في شباك التذاكر المحلي بلغت 245.4 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات الخارجية للفيلم 327.2 مليون دولار، ولم تتجاوز ميزانية الفيلم الـ 100 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية للعالم الأمريكي البارز روبرت أوبنهايمر، مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم كيليان مورفي، إيميلي بلانت، مات ديمون، روبرت داوني جونيور بالإضافة إلى رامي مالك.