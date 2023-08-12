إزالات فورية لـ12 حالة تعدي علي أراضي زراعية بمركزي كفر الشيخ والحامول

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفر الشيخ والحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات مبكرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمتابعة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

إزالات فورية بمركزي كفر الشيخ والحامول

وتمكنت حملات مركز كفر الشيخ، من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية من المهد بقرى مركز كفر الشيخ، حيث تم إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقري الحمراوي، ودقلت، وإسحاقة.

كما تمكنت الحملات بمركز الحامول من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، منهم حالتين بناء مخالف بالطوب البلوك تعدٍ علي أرض زراعية بقرية 75 المنصور علي مساحه 200م تقريباً، وفك شِدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني علي مساحه 200م تقريباً على أرض زراعية بقرية 18 المنصور، وفك شِدة خشبية لعمل أعمدة على مساحة 140 متر بمنيسى التابعة للوحدة المحلية للبنا، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شِدة خشبية لصبة سمل خرسانى تعدٍ على الأرض الزراعية مساحة 100م جمعية زوبع الزراعية.

استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حق الدولة بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى متابعة رؤساء المراكز والمدن، لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أنّ يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال ذلك.