طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية يواصلون التدريب في المؤسسات الصناعية

يواصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، تدريباتهم العملية ضمن البرنامج الصيفي في المؤسسات الصناعية والغذائية المختلفة، وذلك تبعًا لخطة التدريب الموضوعة من الكلية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

إعداد برنامج التدريب

وأوضح الدكتور حمودة محمد دردير، أنه جرى وضع آلية للإشراف على التدريب، إذ يتولى القسم العلمي إعداد برنامج التدريب بالتنسيق مع جهات التدريب خارج الجامعة من المصانع والشركات، تماشيًا مع المهارات التي يرغب البرنامج إكسابها للطالب، مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة في المصانع والشركات ومواقع التدريب والتي جرى التنسيق معها، ويحدد القسم رائدا مسئولا عن التدريب لكل مصنع أو شركة.

فهم المخططات والتصاميم المعمارية والهندسية المتعلقة بالأخشاب

وأضاف دردير، أن طلاب برنامج الصناعة الخشبية، شاركوا في عدة مشاريع عملية، مثل ورشة عمل لطلاب الصناعات الخشبية، تعلموا فيها مجموعة متنوعة من المهارات والمفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا صناعة الأخشاب من خلال قراءة المخططات والتصاميم، وكيفية قراءة وفهم المخططات والتصاميم المعمارية والهندسية المتعلقة بالأخشاب، كما تدرب الطلاب على تحليل الرسومات الهندسية وقراءة الأبعاد والمقاطع والرموز المستخدمة في عملية التصميم والانتاج واستخدام الأدوات اليدوية والآلات.

تكنولوجيا صناعة الأخشاب

وتابع: تدرب الطلاب على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات اليدوية؛ مثل المنشار والمثقاب والمسطرة والمنشار اليدوي، مع كيفية استخدام آلات الحفر والقطع والتشكيل المستخدمة في تكنولوجيا صناعة الأخشاب، وتجميع وتثبيت الأخشاب بشكل صحيح باستخدام تقنيات التثبيت، واستخدام البراغي والمسامير والغراء والوصلات الخشبية المختلفة، يليه عمليات التشطيب والتي تتضمن تطبيق الطلاء والدهانات والورنيش والملمعات لتحسين المظهر وحماية الأخشاب.

عمليات النجارة التقليدية

وأردف أن التدريب امتد إلى عمليات النجارة التقليدية والحرفية، مثل صنع الأثاث اليدوي والديكورات الخشبية المعقدة وتقنيات التقطيع والنحت والنقش على الأخشاب، كما تدرب الطلاب، على أهمية السلامة في ورشة العمل وكيفية استخدام الأدوات والمعدات بأمان، ومفاهيم الصيانة الأساسية للأدوات والآلات والمعدات المستخدمة في تكنولوجيا صناعة الأخشاب.

إعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تولي اهتمامها خاصا بملف التدريب الصيفي للطلاب، والذي يمثل المفتاح لأبواب سوق العمل وهو الذي يميز الجامعة عن غيرها من الجامعات، موجها الشكر لعميد الكلية والهيئة المعاونة، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب، وإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.