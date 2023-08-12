أنشطة التحالف الوطني في محافظة الأقصر.. منها إنشاء 1084 مدرسة مجتمعية

تواصل مؤسسة «مصر الخير»، إحدى كيانات التحالف فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الأقصر بهدف التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية، وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لدي الأطفال باستخدام فن الحكي والقراءة النشطة والرسم والتلوين بجانب عدد من الألعاب الدرامية والذهنية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المنتشرة بكل محافظات الجمهورية.

مشروع التعليم المجتمعي

كما أولت مؤسسه مصر الخير اهتماماً كبيرا بمشروع التعليم المجتمعي كأحد أهم المشروعات التنموية التي تدعم الأطفال وتكافح ظاهرة التسرب من التعليم خاصة في القرى الأكثر استحقاقاً، والتي تفتقر للخدمات التعليمية من خلال توفير كل الخدمات التعليمية المتميزة والحديثة لخلق جيل جديد مطلع على أحدث النظم التعليمية.

وتهدف المؤسسة من خلال مشروع التعليم المجتمعي دعم أكثر من 32 ألف طالب بكل محافظات الجمهورية من خلال 1084 مدرسة مجتمعية باستخدام أسلوب التعلم النشط بعيداً عن الحفظ والتلقين.

وتولى متطوعو مصر الخير بالأقصر تجهيز وتوزيع أكثر من 200 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع التابعة لمركز البياضية.

جهود التحالف الوطني لدعم الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تمّ وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.