السيطرة على حريق أتوبيس بمرسى مطروح دون إصابات

نشب حريق في أتوبيس، منذ قليل، بكورنيش مدينة مرسى مطروح دون معرفة أسباب اندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

الحماية المدنية تتعامل مع الحريق

وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها في التعامل مع حريق الأتوبيس، وجرى الدفع بعدة سيارات إطفاء.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسي مطروح ومباحث المرور إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب نشوب الحريق والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتبين من خلال المعاينة الأولية خسائر في الأتوبيس ووجود تلفيات به، دمرت صاج الأتوبيس تماماً.

لا يوجد إصابات في الحريق

وكشف مصدر أمني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يوجد مصابين في الحريق، وأنه من خلال الفحص المبدئي تبين أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي في الأتوبيس، تسبب في اشتعاله وتتعامل قوات الحماية المدنية مع الحريق، وجاري استكمال أعمال الفحص.